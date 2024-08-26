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В Саратове и Энгельсе развернуты оперативные штабы

САРАТОВ, 26 авг — РИА Новости. Оперативные штабы развернуты в Саратове и Энгельсе для оказания помощи жителям домов, поврежденных после атаки беспилотников на регион, сообщила пресс-служба губернатора в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Позднее глава региона сообщил, что также повреждены четыре частных дома в Энгельсе.

«В Саратове и Энгельсе развернуты оперативные штабы для оказания помощи жильцам домов, получивших повреждения в результате атаки БПЛА. Такое поручение дал губернатор Роман Бусаргин после выездов к местам происшествий. Обратиться за помощью и дополнительной информацией также можно по единому номеру телефона 112. Сейчас специалисты продолжают обследовать дома, после этого будет принято решение о том, когда жильцы смогут вернуться в свои квартиры», — говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности главы Энгельсского района Михаил Исаев отметил, что информационный штаб для жителей дома, пострадавшего от атаки беспилотника, оперативно развернут на улице Пушкина.

«Все службы работают, специалисты администрации фиксируют и отрабатывают обращения граждан. В течение дня буду выходить с актуальной официальной информацией по ситуации. Прошу жителей и СМИ ориентироваться именно на нее», — написал Исаев в Telegram-канале.

По данным Минобороны, ночью над территорией Саратовской области были сбиты девять БПЛА.