«В Саратове и Энгельсе развернуты оперативные штабы для оказания помощи жильцам домов, получивших повреждения в результате атаки БПЛА. Такое поручение дал губернатор Роман Бусаргин после выездов к местам происшествий. Обратиться за помощью и дополнительной информацией также можно по единому номеру телефона 112. Сейчас специалисты продолжают обследовать дома, после этого будет принято решение о том, когда жильцы смогут вернуться в свои квартиры», — говорится в сообщении.