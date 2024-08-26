Лишилась 7 миллионов: омичка продала квартиру и оформила три кредита ради аферистов

В мае этого года омичка в соцсети познакомилась с мужчиной, который живёт в Барселоне. Он предложил ей заработать на сделках с криптовалютой и отправил ссылку на специальный сайт. Женщина заинтересовалась предложением и перевела 170 тысяч рублей. Обнаружив, что её баланс пополнился, потерпевшая по совету «брокера» начала вкладывать более крупные суммы.