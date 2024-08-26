Лишилась 7 миллионов: омичка продала квартиру и оформила три кредита ради аферистов

В омскую полицию обратилась 48-летняя жительница Центрального округа. Она работает менеджером в косметической компании.
В мае этого года омичка в соцсети познакомилась с мужчиной, который живёт в Барселоне. Он предложил ей заработать на сделках с криптовалютой и отправил ссылку на специальный сайт. Женщина заинтересовалась предложением и перевела 170 тысяч рублей. Обнаружив, что её баланс пополнился, потерпевшая по совету «брокера» начала вкладывать более крупные суммы.
За месяц она совершила 15 переводов, суммы которых варьировались от 240 тысяч до 700 тысяч рублей. Для этого омичка оформила три кредита на 2,3 млн рублей и продала свою квартиру за 5 млн рублей. Все эти деньги она перевела на счета, указанные куратором.
Через какое-то время собеседник перестал выходить на связь и удалил свой аккаунт. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».