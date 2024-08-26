45-летний иностранец пытался дать взятку в аэропорту Иркутска

В Иркутске 45-летний иностранец закурил на территории аэропорта, где это делать запрещено. Из-за этого на него должны были составить административный протокол. Но нарушитель хотел избежать наказания, предложив полицейскому взятку. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.