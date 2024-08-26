45-летний иностранец пытался дать взятку в аэропорту Иркутска

В Иркутске 45-летний иностранец закурил на территории аэропорта, где это делать запрещено. Из-за этого на него должны были составить административный протокол. Но нарушитель хотел избежать наказания, предложив полицейскому взятку. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.
— Он предложил тысячу рублей. Отказавшись, полицейские сообщили начальству. В отношении него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Кроме этого, при проверке документов, выяснилось, что у мужчины просрочена миграционная карта, — рассказали в пресс-службе полиции.
Теперь его накажут и за нарушения пребывания на территории страны. Иностранца на неопределенное количество времени отправили в центр временного содержания.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске под поездом попала 68-летняя пенсионерка. Из-за полученных травм она скончалась.