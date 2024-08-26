На суде Наумова заявила, что смерть Далера была смертью по неосторожности

35-летняя Вероника Наумова, которую судят за убийство опекаемого 6-летнего мальчика заявила, что смерть Далера была смертью по неосторожности. И причинил ее другой человек, намекая, что это сделал ребенок. Однако имя женщина назвать отказалась, уверяя, что скрывала смерть мальчика, чтобы защитить близкого человека.