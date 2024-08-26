На суде Наумова заявила, что смерть Далера была смертью по неосторожности

35-летняя Вероника Наумова, которую судят за убийство опекаемого 6-летнего мальчика заявила, что смерть Далера была смертью по неосторожности. И причинил ее другой человек, намекая, что это сделал ребенок. Однако имя женщина назвать отказалась, уверяя, что скрывала смерть мальчика, чтобы защитить близкого человека.
«Обе стороны попросили закрыть процесс. Ссылаются на то, что будут разглашены данные о несовершеннолетних», — передает из зала суда корреспондент «АиФ-Урал».
Напомним, 26 августа в Свердловском областном суде стартовал процесс над опекуном Вероникой Наумовой и ее 19-летним племянником, они обвиняются в «убийстве малолетнего», «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему», «истязании», «незаконном лишении несовершеннолетнего свободы», «вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений», «неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «мошенничестве при получении выплат».