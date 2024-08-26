На Украине начались отключения электроэнергии после взрывов

Эту информацию подтверждает энергокомпания ДТЭК со ссылкой на «Укрэнерго», отметив, что заранее спрогнозировать аварийное отключение невозможно. Другая энергетическая организация, YASNO, сообщила об обстреле энергосистем, из-за чего во многих домах в стране пропал свет.