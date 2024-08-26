ВСУ пытались атаковать дроном нефтеперерабатывающий завод в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Беспилотник был уничтожен на подлете к городу, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале.