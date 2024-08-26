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ВСУ пытались атаковать дроном нефтеперерабатывающий завод в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Беспилотник был уничтожен на подлете к городу, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале.

«Сегодня на подлете к Ярославлю уничтожен украинский БПЛА. Вражеский дрон пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод. На месте падения беспилотника разрушений и пострадавших нет», — написал он.