Олбани
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону потушили банный комплекс, горели три строения

Три постройки потушили на территории банного комплекса в Ростове-на-Дону.
Источник: Комсомольская правда

Три полыхающие постройки потушили в районе Ботанического сада в Ростове-на-Дону. Сообщение об этом поступило 26 августа от пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

— Выезжали на Заречную 54, там горели три строения. Вызов поступил в 5:26, огонь локализовали в 6:25, ликвидировали пожар в 6:36 на площади в 200 кв. метров. На месте работали 14 человек, использовалось пять единиц техники, — рассказали в МЧС.

Как выяснилось, возгорание произошло на территории банного комплекса, расположенного вблизи родника Водопадного. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, за прошедшую неделю всего по Ростовской области произошло 280 пожаров, были спасены 16 человек, погибли два человека.