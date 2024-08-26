В Ростове-на-Дону потушили банный комплекс, горели три строения

Три полыхающие постройки потушили в районе Ботанического сада в Ростове-на-Дону. Сообщение об этом поступило 26 августа от пресс-службы ГУ МЧС России по региону.
— Выезжали на Заречную 54, там горели три строения. Вызов поступил в 5:26, огонь локализовали в 6:25, ликвидировали пожар в 6:36 на площади в 200 кв. метров. На месте работали 14 человек, использовалось пять единиц техники, — рассказали в МЧС.
Как выяснилось, возгорание произошло на территории банного комплекса, расположенного вблизи родника Водопадного. Информации о пострадавших не поступало.
Напомним, за прошедшую неделю всего по Ростовской области произошло 280 пожаров, были спасены 16 человек, погибли два человека.