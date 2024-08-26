В Ростове-на-Дону потушили банный комплекс, горели три строения

— Выезжали на Заречную 54, там горели три строения. Вызов поступил в 5:26, огонь локализовали в 6:25, ликвидировали пожар в 6:36 на площади в 200 кв. метров. На месте работали 14 человек, использовалось пять единиц техники, — рассказали в МЧС.