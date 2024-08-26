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В аэропорту Минводы задержали самолет авиакомпании Utair

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 августа. /ТАСС/. Вылет самолета авиакомпании Utair рейсом до Москвы задержан в аэропорту Минеральных Вод из-за поломки. Об этом сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Источник: AP 2023

«26 августа в аэропорту города Минеральные Воды задержан к вылету рейс авиакомпании “Ютэйр” по маршруту до Москвы. Причина — поломка и замена воздушного судна Boeing 737−400 (159 мест) на Boeing 737−500 (126 мест)», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, часть пассажиров перенаправлены на другие рейсы, на время ожидания предоставлено горячее питание и гостиница. Уральской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей.