По данным ведомства, часть пассажиров перенаправлены на другие рейсы, на время ожидания предоставлено горячее питание и гостиница. Уральской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей.
В аэропорту Минводы задержали самолет авиакомпании Utair
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 августа. /ТАСС/. Вылет самолета авиакомпании Utair рейсом до Москвы задержан в аэропорту Минеральных Вод из-за поломки. Об этом сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.