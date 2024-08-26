В аэропорту Минводы задержали самолет авиакомпании Utair

«26 августа в аэропорту города Минеральные Воды задержан к вылету рейс авиакомпании “Ютэйр” по маршруту до Москвы. Причина — поломка и замена воздушного судна Boeing 737−400 (159 мест) на Boeing 737−500 (126 мест)», — сказано в сообщении.