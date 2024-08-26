Жителя Омска задержали за передачу Украине данных по оборонному предприятию

Следственным подразделением УФСБ по Омской области возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации). Она предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок.