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Жителя Омска задержали за передачу Украине данных по оборонному предприятию

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. ФСБ задержала жителя Омска, пересылавшего украинским спецслужбам материалы о работе оборонного предприятия. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

«Федеральной службой безопасности задержан житель Омска по подозрению в совершении государственной измены. Установлено, что задержанный осуществлял сбор и передачу украинским спецслужбам сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Омской области», — сообщили в ЦОС.

Следственным подразделением УФСБ по Омской области возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации). Она предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в ФСБ.

ФСБ