Река Уссури вновь угрожает селам в Хабаровском крае подтоплением до 810 см

В Хабаровском крае на реке Уссури ожидается очередной подъем уровня воды, сообщает Телеграм-канал МЧС по Хабаровскому краю.
По прогнозам, с 28 по 30 августа вода начнет подниматься из-за осадков, выпавших в соседних регионах и южных районах Хабаровского края.
В селе Лончаково уровень воды может достичь 350−380 сантиметров, что уже соответствует неблагоприятному явлению.
В селе Шереметьево вода может подняться до 810−840 сантиметров.
МЧС России предупреждает о возможном подтоплении огородов, приусадебных участков и внутрипоселковых дорог в населенных пунктах вдоль реки. Подтопление жилых домов не ожидается, но жителям рекомендуется подготовиться к возможным последствиям.