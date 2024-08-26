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Река Уссури вновь угрожает селам в Хабаровском крае подтоплением до 810 см

Сёла Лончаково и Шереметьево находятся в зоне риска.

Источник: МЧС РФ

В Хабаровском крае на реке Уссури ожидается очередной подъем уровня воды, сообщает Телеграм-канал МЧС по Хабаровскому краю.

По прогнозам, с 28 по 30 августа вода начнет подниматься из-за осадков, выпавших в соседних регионах и южных районах Хабаровского края.

В селе Лончаково уровень воды может достичь 350−380 сантиметров, что уже соответствует неблагоприятному явлению.

В селе Шереметьево вода может подняться до 810−840 сантиметров.

МЧС России предупреждает о возможном подтоплении огородов, приусадебных участков и внутрипоселковых дорог в населенных пунктах вдоль реки. Подтопление жилых домов не ожидается, но жителям рекомендуется подготовиться к возможным последствиям.