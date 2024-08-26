Коллекционер из Тулуна стал жертвой мошенников при покупке камерунской статуи

В полицию Тулуна обратился 43-летний предприниматель-коллекционер, который рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников. В интернете он нашел объявление о продаже камерунских статуй. Заинтересовавшись, он связался с продавцом по электронной почте и заплатил за экспонат. После он забрал его и поставил у себя дома. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.