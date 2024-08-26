Коллекционер из Тулуна стал жертвой мошенников при покупке камерунской статуи

В полицию Тулуна обратился 43-летний предприниматель-коллекционер, который рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников. В интернете он нашел объявление о продаже камерунских статуй. Заинтересовавшись, он связался с продавцом по электронной почте и заплатил за экспонат. После он забрал его и поставил у себя дома. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Но на этом история не закончилась. После удачной сделки с мужчиной связался иностранец, который рассказал, что в коллекции у него не хватает последней, шестой скульптуры. Филипп, именно так представился мошенник, предложил мгновенно оформить сделку.
— Покупатель выполнил указания афериста и перевел на указанный счет всю сумму. Но затем «продавец» старинных предметов перестал выходить на связь, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Помимо этого, якобы продавцам поверили еще три жителя региона. Они перевели мошенникам более 850 тысяч рублей. Также актуальным у аферистов остается звонок от якобы брокера. Женщина из Эхирит-Булагатского района лишилась двух миллионов рублей. Жительница Братска хотела продлить договор с оператором, но вместо этого потеряла 440 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что парапланерист из Бурятии запутался в проводах и упал с большой высоты.