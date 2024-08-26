Известный блогер погибла в страшном ДТП в Приморье: «Мам, скажи, что это розыгрыш…»

Сообщение о трагедии вызвало волну скорби и соболезнований в социальных сетях. Многие оставляют комментарии с искренними словами поддержки, даже те, кто не знал Яну лично. Приморцы пишут, что Хайлова была для них примером силы и упорства, доказав, что возможно изменить свою жизнь, даже когда кажется, что все двери закрыты.