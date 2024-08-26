Известный блогер погибла в страшном ДТП в Приморье: «Мам, скажи, что это розыгрыш…»

«Блогер из Уссурийска погибла в ДТП с перевертышем за неделю до дня рождения дочери Авария произошла на трассе Хабаровск — Владивосток», — пишет «КП» в соцсетях.
25 августа Яна, вместе со своей подругой Надей, возвращалась домой из Владивостока. В социальных сетях блогера все еще висят последние публикации, пропитанные радостью от проведенного дня.
«Вот теперь можно и домой поехать», — говорится в одном из последних прижизненных постов женщины.
К сожалению, дороге домой не суждено было завершиться благополучно. Спустя несколько часов после этой записи на трассе в районе Надеждинска их автомобиль Honda Vezel столкнулся с Toyota Probox. От удара обе машины вылетели в кювет, а автомобиль Яны перевернулся.
Травмы Яны оказались несовместимыми с жизнью, она умерла на месте. Ее подруга Надя, сидевшая за рулем, была срочно доставлена в реанимацию, где врачи по настоящее время борются за ее жизнь.
Жестокая ирония судьбы: на кадрах аварии видно, что обе девушки не были пристегнуты ремнями безопасности, что, возможно, могло бы спасти их.
Яна Хайлова оставила свою единственную малолетнюю дочь сиротой. Трагедия произошла всего за неделю до дня рождения ее маленькой девочки. Ребенок, оставшийся без матери, еще не в силах принять эту жестокую реальность. Девочка до последнего верила, что ужасные новости о гибели ее мамы — это ошибка или злой розыгрыш.
В одном из комментариев под мамиными видео она написала: «Мам, скажи, что это розыгрыш… что потом ты приедешь к бабушке, заберешь меня, и мы будем праздновать мой день рождения».
Сообщение о трагедии вызвало волну скорби и соболезнований в социальных сетях. Многие оставляют комментарии с искренними словами поддержки, даже те, кто не знал Яну лично. Приморцы пишут, что Хайлова была для них примером силы и упорства, доказав, что возможно изменить свою жизнь, даже когда кажется, что все двери закрыты.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Приморье умер ребенок, которого сбил мигрант на пешеходном переходе в Артеме.