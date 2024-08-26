Волгоградский губернатор прокомментировал падение беспилотников под Еланью

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал террористическую атаку на регион с применением беспилотников. Он сообщил, что нападение было предпринято по объектам РФ в Еланском районе.
«Сегодня утром киевским режимом предпринята попытка совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам РФ в Еланском районе. В результате падения обломков двух БПЛА повреждены жилой дом и два нежилых строения», — сообщил глава региона.
Как пояснил губернатор, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.