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Волгоградский губернатор прокомментировал падение беспилотников под Еланью

На месте работают оперативные службы.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал террористическую атаку на регион с применением беспилотников. Он сообщил, что нападение было предпринято по объектам РФ в Еланском районе.

«Сегодня утром киевским режимом предпринята попытка совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам РФ в Еланском районе. В результате падения обломков двух БПЛА повреждены жилой дом и два нежилых строения», — сообщил глава региона.

Как пояснил губернатор, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.