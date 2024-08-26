На Южном Урале турист сорвался с 30-метровой скалы

ЧП произошло в минувшие выходные на озере Тургояк. Об этом рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
Как оказалось, помощь экстренных служб потребовалась 35-летнему мужчине. Отдыхающий фотографировал местность в районе скалы Крутики. Он стоял на вершине, но в какой-то момент слишком близко подошел к краю обрыва. В результате южноуралец упал вниз с высоты в 30 метров, прямиком в озеро Тургояк.
В областной ПСС сообщили, что мужчина остался жив и даже сам смог выбраться из воды. Однако там по всюду были камни, и турист оказался в «ловушке». Поэтому на место были вызваны сотрудники Миасского отряда.
Из-за падения мужчина получил небольшие травмы. Спасатели подплыли к нему со стороны озера на лодке и оказали первую помощь. После этого пострадавшего эвакуировали на берег и пережали медикам скорой помощи.