Опекунша Далера Бобиева рассказала об отношениях с супругом

«С супругом я поддерживаю отношения. Он меня поддерживает. Мне обидно за него, он прошел много горячих точек и сейчас в такой ситуации. Он ни в чем не отказывал детям. Дети посещали частную школу. Мы старались делать все, что могли», — сказала Наумова. Ее, напомним, обвиняют в убийстве маленького Далера Бобиева.
При этом, когда Наумову только задержали, ее супруг заявлял прессе, что подает на развод, а также поделился планами создать новую семью. Правда, это было еще до того, как самому мужчине предъявили обвинение. Сейчас Александра Наумова судят в гарнизонном суде по статье «Истязания». Ему вменяется применение электрошокера в отношении ребенка, привязывание скотчем к стулу и принуждение к тяжелым физическим упражнениям — поза полустоя и интенсивные приседания. В разговоре с корреспондентом ЕАН он заявил о своей невиновности. Он делает упор на том, что постоянно был в командировках и дома бывал редко.
Также в ходе сегодняшнего общения с прессой Вероника Наумова рассказала, что трижды проходила полиграф. «По одному из результатов он показал, что я не виновата. В другом случае он показал, что я вру. Никаких истязательных действий я не делала. Это был воспитательный процесс. Сила удара тоже бывает разная», — заявила опекунша, которая по-прежнему отрицает свою вину.
Сегодня же она обвинила в смерти Далера другого человека. «Считаю, что это была смерть по неосторожности, причиненная другим человеком. Я не буду говорить, кто это. Эти данные есть у следствия. Я не хочу, чтобы ребенок подвергался той же травле, что и я», — заявила Наумова журналистам перед началом заседания.
Напомним, Наумова стала опекуном Далера Бобиева в декабре 2019 года. В СКР по Свердловской области считают, что до самой смерти ребенка Наумова испытывала к нему ненависть из-за его национальности (он таджик), истязала и пытала его. Также установлено, что Наумова не пускала Далера на улицу, запрещала общаться и играть с другими детьми, что мешало его развитию. Кроме того, она не пускала его и в садик. При этом Наумова к участию в истязаниях подключила племянника своего мужа Егора Егольникова, которому сейчас 21 год, проживавшему в их семье, и опекаемую ею девочку 2008 г. р.
Следствие пришло к выводу, что Наумова сознательно утопила ребенка. Вечером 2 декабря 2022 года она связала ноги Далера скотчем, избила его металлической обувной ложкой, а потом положила его в ванную и удерживала под водой, пока он не захлебнулся. Смерть Далера Бобиева «наступила от механической асфиксии вследствие утопления».
Скрыв гибель ребенка, Наумова с января по июнь 2023 года продолжала получать от государства выплаты на него — свыше 119 тыс. рублей.
Как рассказала ЕАН старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, Наумову и Егольникова в зависимости от роли и степени участия обвиняют по семи статьям УК РФ, в том числе «Убийство малолетнего по мотивам национальной ненависти», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ей также предъявлено обвинение в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и мошенничестве при получении выплат.
В августе 2022 года медработник и воспитатель докладывали и. о. заведующей детсадом, куда ходил Далер, о следах побоев на его теле. Однако она не сообщила об этом в органы опеки и полицию. Более того, в конце августа 2022 года она представила сведения в полицию о невыявлении фактов травмирования воспитанников детсада, а потом скрывала от всех, что Далер 201 день без уважительной причины не ходил в садик. И. о. заведующей детсадом обвиняют по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».
Уголовные дела в отношении опекунши Наумовой и Егольникова направлены в Свердловский областной суд, а дело и. о. заведующей детсадом рассмотрят в Чкаловском суде Екатеринбурга.