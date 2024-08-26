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Суд закрыл процесс по делу об убийстве 6-летнего мальчика в Екатеринбурге

Гособвинение попросило суд принять такое решение из-за того, что будут оглашены сведения о несовершеннолетних.

Источник: Аргументы и факты

В Екатеринбурге 26 августа в Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении Вероники Наумовой и ее19-летнего племянника Даниила Егольникова. Опекун убитого Далера обвиняется в 62 преступлениях, в том числе в 49 эпизодах незаконного лишения свободы, 5 эпизодах умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 3 эпизодах вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление, 2 эпизодах неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязании и убийстве малолетнего, а также в мошенничестве при получении выплат.

Даниил Егольников обвиняется в истязании и незаконном лишении несовершеннолетнего свободы, не связанном с похищением.

Процесс зарыли для прессы.

«В связи с тем, что могут быть разглашены сведения об интимных сторонах жизни несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства», — говорится в сообщении облсуда.