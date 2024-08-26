В Якутии эксперимент по вызыванию осадков снизил количество природных пожаров

По его словам, работы идут в рамках эксперимента по искусственному вызыванию осадков, который впервые прошел в Якутии в 2022 году. В начале июня того года президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны совместно с главой Якутии Айсеном Николаевым провести в республике эксперимент по созданию искусственных осадков. В 2023 году эксперимент был продолжен, а в июне того же года в Якутии приступил к работе собственный самолет-зондировщик.