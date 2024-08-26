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В Якутии эксперимент по вызыванию осадков снизил количество природных пожаров

ЯКУТСК, 26 августа. /ТАСС/. Эксперимент по искусственному вызыванию осадков, проводимый в Якутии, позволил снизить число природных пожаров и площади, пройденные огнем. Об этом сообщил журналистам начальник центра физики облаков и активных воздействий Центральной аэрологической обсерватории Баграт Данелян.

Источник: Reuters

По его словам, работы идут в рамках эксперимента по искусственному вызыванию осадков, который впервые прошел в Якутии в 2022 году. В начале июня того года президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны совместно с главой Якутии Айсеном Николаевым провести в республике эксперимент по созданию искусственных осадков. В 2023 году эксперимент был продолжен, а в июне того же года в Якутии приступил к работе собственный самолет-зондировщик.

«Мы работаем здесь уже третий год. Проводя эти работы, нам удалось снизить природные пожары, количество и площадь, пройденную огнем», — сказал Данелян. Он уточнил, что по метеорологическим показателям, коэффициенту пожароопасности текущий год похож на 2021-й, когда в Якутии сложилась сложная ситуация с лесными пожарами и стояла аномально жаркая и сухая погода.

В 2024 году работы начались с середины мая. Были задействованы два самолета — Ан-26 «Атмосфера» региональной авиакомпании «Полярные авиалинии» и Як-40. «Были выполнены порядка 66 полетов вместе с перелетами, общий налет составил 225 летных часов, — уточнил он. — Вчера сделали крайний полет». Как добавили в Службе спасения Республики Саха (Якутия), за годы эксперимент показал эффективность, положительный результат фиксируют, как сельхозпроизводители, так и борцы с природными пожарами.

Как сообщили утром в ГУ МЧС России по региону, по оперативным данным авиалесоохраны, на территории республики действуют 44 природных пожара на общей площади, пройденной огнем, свыше 383 тыс. га, и на землях иных категорий 1 пожар.

За сутки ликвидированы 10 пожаров на площади около 20,1 тыс. га и локализованы 16 — на площади свыше 102,5 тыс. га.

Якутия — один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в республике составляет 256,1 млн га (83,4% территории). 11 июня в республике из-за лесных пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера, 26 июня был установлен особый противопожарный режим на всей территории Якутии, 1 июля введен режим ЧС федерального характера.

пожары
МЧС