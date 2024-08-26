На Украине после взрывов остановились поезда и водоснабжение

В нескольких городах Украины сообщили о приостановке подачи воды. «Житомирводоканал» полностью прекратил водоснабжение города. «В ряде районов столицы перебои с энергоснабжением. Как отмечают специалисты, это связано с проблемами общеукраинской энергетической сети. На правом берегу столицы из-за отключения света есть перебои с водоснабжением», — написал мэр Виталий Кличко.