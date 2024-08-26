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Мошенники обманули тулунчанина-коллекционера, желавшего купить камерунскую статую

43-летний предприниматель-коллекционер из Тулуна потерял 831 тысячу рублей, желая купить камерунскую статую.

Источник: ГУ МВД

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Объявление о продаже мужчина нашёл в Интернете. Он по электронной почте связался с продавцом и оплатил товар. Статуи пришли, коллекционер разместил их у себя дома. А спустя некоторое время к нему обратился незнакомец, представившийся иностранцем, который сообщил, что в добавление к имеющимся у тулунчанина пяти статуям у него есть шестая. И в ходе разговора звонивший предложил купить у него эту статую. Коллекционер согласился, перевёл деньги — и продавец сразу оборвал все контакты.