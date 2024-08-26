В Волгограде 4-летний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, правоохранители установили, что 4-летний ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса, и выпал из окна квартиры на 5-м этаже. Его доставили в медицинское учреждение.
Происшествие случилось в Красноармейском районе Волгограда 25 августа. В настоящее время проводится проверка.
Полицейские напоминают гражданам об опасности открытых окон. Даже самые надежные и прочные москитные сетки могут не выдержать веса ребенка. Поэтому рекомендовано на пластиковые окна установить специальные замки (блокираторы, ограничители, детские замки).