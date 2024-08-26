В Перми осудили женщину, ударившую знакомую отвёрткой в глаз

Как рассказывает инстанция, происшествие случилось в Закамске. Жительница Перми вместе с другом отправилась в гости к своей знакомой. Придя к подруге, они решили пройти в помещение в обуви, после чего между хозяйкой квартиры и гостями возник конфликт. Во время ссоры гостья и её друг заперлись в одной из комнат и не собирались выходить. Дверь удалось открыть соседям женщины с помощью отвёртки, которую хозяйка квартиры решила использовать как оружие.