В Соликамске будут осуждены два живодера, жестоко убившие собаку

Очевидец узнал мужчина и попытался остановить их, но они не обратили на него внимания, а только увеличили скорость и поехали в сторону леса по грунтовой дорогу. Машина уезжала, волоча за собой по дороге пса. Позже пенсионер нашел в лесу окровавленное тело собаки без признаков жизни, о чем сообщил в полицию.