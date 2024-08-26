В Соликамске будут осуждены два живодера, жестоко убившие собаку

Мужчинам предъявлено обвинение в жестоком обращении с животным, повлекшее его гибель, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением садистских методов.
Сын одного из фигурантов сообщил ему, что боится пса. При этом пес почти два года жил в поселке, хозяина у него не было. Местные жители кормили собаку и ухаживали за ней.
Сговорившись с подельником, 35-летний обвиняемый решил вывезти собаку в лес и там оставить. Один живодер привязал животное к машина, другой — завел двигатель и поехал в сторону лесу.
Очевидец узнал мужчина и попытался остановить их, но они не обратили на него внимания, а только увеличили скорость и поехали в сторону леса по грунтовой дорогу. Машина уезжала, волоча за собой по дороге пса. Позже пенсионер нашел в лесу окровавленное тело собаки без признаков жизни, о чем сообщил в полицию.
«По оценке специалистов, причиной гибели животного стали телесные повреждения, полученные в результате волочения на веревке при помощи автомобиля. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.