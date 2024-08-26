Жителя Омска задержали по делу о передаче Киеву данных о предприятии ОПК

20 августа на научного сотрудника в Москве завели уголовное дело о госизмене. По версии спецслужбы, мужчина по указанию Киеву проводил DDoS-атаки на критически важные объекты. Его имя, а также научная организация, в которой он работал, не уточняются. В ФСБ считают, что ученый сам связался с представителями украинских спецслужб, пытался нанести ущерб информационной безопасности России и собирал сведения о российских военнослужащих и передвижении военной техники.