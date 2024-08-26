В Омске водитель такси высадил клиентку у дома, а после стал жертвой нападения

В Омске водитель такси выполнил заказ и высадил клиентку у дома. Спустя какое-то время пьяный сожитель женщины потребовал отвезти его. После отказа злоумышленник достал нож.
Водитель такси завершил поездку к частному дому на улице 12-я Самарская. После к нему подошел неизвестный мужчина и потребовал отвезти его. На отказ злоумышленник проткнул переднее колесо машины, ударил водителя и забрал выручку — 3,5 тыс. рублей.
Полицейским удалось оперативно установить личность подозреваемого. Им оказался 40-летний возлюбленный женщины, которую водитель доставил по этому адресу.
Дебошир признался в совершении преступления и пояснил, что был пьян. Украденные деньги он потратил на алкоголь.
На мужчину завели уголовное дело за нападение в целях хищения чужого имущества, совершенном с применением оружия или или предметов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.