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В Омске водитель такси высадил клиентку у дома, а после стал жертвой нападения

На мужчину напал пьяный сожитель клиентки.

Источник: Комсомольская правда

В Омске водитель такси выполнил заказ и высадил клиентку у дома. Спустя какое-то время пьяный сожитель женщины потребовал отвезти его. После отказа злоумышленник достал нож.

Водитель такси завершил поездку к частному дому на улице 12-я Самарская. После к нему подошел неизвестный мужчина и потребовал отвезти его. На отказ злоумышленник проткнул переднее колесо машины, ударил водителя и забрал выручку — 3,5 тыс. рублей.

Полицейским удалось оперативно установить личность подозреваемого. Им оказался 40-летний возлюбленный женщины, которую водитель доставил по этому адресу.

Дебошир признался в совершении преступления и пояснил, что был пьян. Украденные деньги он потратил на алкоголь.

На мужчину завели уголовное дело за нападение в целях хищения чужого имущества, совершенном с применением оружия или или предметов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.