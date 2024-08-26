В Омске водитель такси высадил клиентку у дома, а после стал жертвой нападения

Водитель такси завершил поездку к частному дому на улице 12-я Самарская. После к нему подошел неизвестный мужчина и потребовал отвезти его. На отказ злоумышленник проткнул переднее колесо машины, ударил водителя и забрал выручку — 3,5 тыс. рублей.