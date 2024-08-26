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В аварии на воронежской трассе погибла пенсионерка

«Рено» вылетел в кювет в Калачеевском районе.

По предварительным данным, вчера, 25августа на 18 км автодороги «Калач-Манино-граница Волгоградской области» произошла смертельная авария. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Примерно в 18:25 72-летний водитель «Рено Логан» не справился с управлением, машина слетела в кювет, где впоследствии перевернулась.

В результате ДТП водителя иномарки и его 72-летнюю пассажирку с травмами различной степени тяжести увезли на «скорой» в больницу. Увы, через некоторое время женщина скончалась.