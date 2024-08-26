В Керчи автобус насмерть сбил человека

Трагедия произошла в 17.40. Мужчина 1966 года рождения ехал за рулем автобуса Черноморское — Новороссийск. Он двигался со стороны Керчи на Кубань. На 164-м километре автодороги автобус сбил пешехода. Он шел по проезжей части в неположенном месте.