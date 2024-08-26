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В Керчи автобус насмерть сбил человека

В Керчи автобус «Черноморское — Новороссийск» насмерть сбил пешехода.

Источник: Госавтоинспекция Крыма

В воскресенье, 25 августа, в Керчи автобус «Черноморское — Новороссийск» насмерть сбил пешехода 1975 года рождения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.

Трагедия произошла в 17.40. Мужчина 1966 года рождения ехал за рулем автобуса Черноморское — Новороссийск. Он двигался со стороны Керчи на Кубань. На 164-м километре автодороги автобус сбил пешехода. Он шел по проезжей части в неположенном месте.

«В результате ДТП пешеход 1975 года рождения смертельно травмирован», — отметили в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что в общественном транспорте никто не пострадал. На месте происшествия работали полицейские. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.