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В Омской области обозначили сроки карантина из-за смертельно опасной инфекции

В Седельниковском районе Омской области установили карантин из-за смертельно опасной инфекции — бешенства. Как ранее сообщал «СуперОмск», вирус выявили у кота в деревне Юрто-Уйск.

Согласно указу, опубликованному в понедельник, 26 августа 2024 года, ограничительные мероприятия вводятся на двухмесячный срок — до 22 октября 2024 года. Во время карантина в эпизоотическом очаге и неблагополучном пункте будут проводиться мероприятия по борьбе с инфекцией.

Напомним, в 2024 году в Омской области зарегистрировано уже 17 очагов бешенства, в том числе в Любинском, Тарском, Тевризском, Седельниковском, Колосовском и других районах. В 2023 году очагов было 30, кроме того, зарегистрирован случай смерти человека от бешенства.

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