В Омской области обозначили сроки карантина из-за смертельно опасной инфекции

Согласно указу, опубликованному в понедельник, 26 августа 2024 года, ограничительные мероприятия вводятся на двухмесячный срок — до 22 октября 2024 года. Во время карантина в эпизоотическом очаге и неблагополучном пункте будут проводиться мероприятия по борьбе с инфекцией.
Напомним, в 2024 году в Омской области зарегистрировано уже 17 очагов бешенства, в том числе в Любинском, Тарском, Тевризском, Седельниковском, Колосовском и других районах. В 2023 году очагов было 30, кроме того, зарегистрирован случай смерти человека от бешенства.