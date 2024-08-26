В Омской области обозначили сроки карантина из-за смертельно опасной инфекции

Напомним, в 2024 году в Омской области зарегистрировано уже 17 очагов бешенства, в том числе в Любинском, Тарском, Тевризском, Седельниковском, Колосовском и других районах. В 2023 году очагов было 30, кроме того, зарегистрирован случай смерти человека от бешенства.