Четыре сотрудника ИК-19 остаются в больницах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг — РИА Новости. Четверо сотрудников исправительной колонии в Волгоградской области остаются в больницах после захвата заложников, двое — в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.
«Состояние без изменений», — сказал он, отвечая на вопрос о состоянии госпитализированных сотрудников колонии.
Ранее администрация сообщала, что в больницы попали четыре сотрудника УФСИН. Один пациент в состоянии средней степени тяжести был доставлен в больницу скорой медицинской помощи № 25 в Волгограде. Трое пациентов проходят лечение в Волгоградской областной клинической больнице № 1: двое мужчин — в тяжелом состоянии, еще один — средней степени тяжести.
В минувшую пятницу заключенные колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. В результате ЧП четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали.