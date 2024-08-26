Четыре сотрудника ИК-19 остаются в больницах

Ранее администрация сообщала, что в больницы попали четыре сотрудника УФСИН. Один пациент в состоянии средней степени тяжести был доставлен в больницу скорой медицинской помощи № 25 в Волгограде. Трое пациентов проходят лечение в Волгоградской областной клинической больнице № 1: двое мужчин — в тяжелом состоянии, еще один — средней степени тяжести.