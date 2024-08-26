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16-летний подросток погиб на Тёплых озёрах в Иркутской области

В социальных сетях сообщили, что молодого человека обнаружили очевидцы на дне одного из озёр.

Источник: Reuters

На Теплых озерах в экопарке в Слюдянском районе погиб 16-летний юноша. Информацию irk.aif.ru подтвердили в пресс-службе управления Следственного комитета СК России по Иркутской области.

«Правоохранительными органами проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе причина гибели молодого человека. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — прокомментировали АиФ-Иркутск в СК.

В социальных сетях сообщили, что молодой человек утонул. Очевидцы, которые обнаружили его пытались откачать, но, к сожалению, он умер.

Пользователи соцсетей пишут, что озёра глубокие. Некоторые отдыхающие переплывают на катамаран вместе детьми, и редко кто надевает спасательные жилеты. Также отмечается, что там нет медпункта и спасателей. Другие пользователи пишут, что на месте, где погиб юноша, установлены запрещающие знаки, но другие утверждают, что в день гибели юноши их не было.

Сейчас проверку проводят сотрудники СК, прокуратуры и МВД.

несчастный случай