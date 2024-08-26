16-летний подросток погиб на Тёплых озёрах в Иркутской области

Пользователи соцсетей пишут, что озёра глубокие. Некоторые отдыхающие переплывают на катамаран вместе детьми, и редко кто надевает спасательные жилеты. Также отмечается, что там нет медпункта и спасателей. Другие пользователи пишут, что на месте, где погиб юноша, установлены запрещающие знаки, но другие утверждают, что в день гибели юноши их не было.