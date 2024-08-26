Во Владивостоке полицейские использовали оружие для разгона дебоширов

Кроме того, из-за применения насилия в отношении сотрудников полиции, материалы инцидента были направлены в СУ СК РФ по Приморскому краю. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти, что может повлечь за собой наказание от штрафа в размере до двухсот тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.