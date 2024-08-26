Во Владивостоке полицейские использовали оружие для разгона дебоширов

Во Владивостоке на улице Адмирала Угрюмова конфликт между группой граждан, употреблявших алкоголь на детской площадке, и сотрудниками полиции перерос в серьёзное столкновение, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Владивостоку.
Отмечается, что полицейские во время патрулирования территории заметили троих граждан, распивающих алкоголь на придомовой территории. После того как полицейские потребовали прекратить противоправные действия, нарушители начали агрессивно вести себя, оскорблять сотрудников и даже пытаться спровоцировать драку.
Ситуация обострилась до того, что один из полицейских был вынужден совершить предупредительный выстрел в воздух из табельного пистолета, после чего всех троих нарушителей задержали. 30-летняя женщина и два мужчины 34 и 39 лет были доставлены в отдел полиции № 6 УМВД России по городу Владивостоку для дальнейшего разбирательства.
«По результатам прохождения медицинского освидетельствования установлено, что правонарушители находились в состоянии сильного алкогольного опьянения», — сообщили в полиции.
В их отношении составлены административные протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения, неповиновение законному распоряжению полиции и распитие алкоголя в запрещенных местах.
Кроме того, из-за применения насилия в отношении сотрудников полиции, материалы инцидента были направлены в СУ СК РФ по Приморскому краю. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти, что может повлечь за собой наказание от штрафа в размере до двухсот тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.