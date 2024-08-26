Три вагона сошли с рельсов в Новосибирске

В Новосибирске на сортировочной станции Инская сошли три вагона. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения безопасности. Оно направлено в суд. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Инцидент произошёл в октябре 2023 года. По версии следствия дежурная организовала работу по расформированию подвижного состава на сортировочной станции. При этом не были учтены технические особенности вагонов и они начали двигаться слишком быстро с горки. Из-за этого три вагона сошли с рельсов. Ущерб собственникам вагонов и ж/д пути составил 1,2 млн рублей.
Ранее мы писали, подросток в Сибири забрался на вагон и получил удар током.
Анастасия Новоселова