Три вагона сошли с рельсов в Новосибирске

Инцидент произошёл в октябре 2023 года. По версии следствия дежурная организовала работу по расформированию подвижного состава на сортировочной станции. При этом не были учтены технические особенности вагонов и они начали двигаться слишком быстро с горки. Из-за этого три вагона сошли с рельсов. Ущерб собственникам вагонов и ж/д пути составил 1,2 млн рублей.