В Омске житель ближнего зарубежья избил таксиста за отказ его везти

Таксист завершил заказ и высадил пассажирку на вышеупомянутой улице. В это время к машине подошёл мужчина и потребовал отвезти его. После отказа он достал нож, и, выкрикивая угрозы, проткнул переднее колесо автомобиля. Затем ударил водителя и забрал у него 3,5 тысячи рублей.