В Омске житель ближнего зарубежья избил таксиста за отказ его везти

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Таксист завершил заказ и высадил пассажирку на вышеупомянутой улице. В это время к машине подошёл мужчина и потребовал отвезти его. После отказа он достал нож, и, выкрикивая угрозы, проткнул переднее колесо автомобиля. Затем ударил водителя и забрал у него 3,5 тысячи рублей.
Вскоре по подозрению в совершении этого преступления был задержан подозреваемый. Им оказался 40-летний житель ближнего зарубежья, сожитель женщины, которую таксист доставил к дому на 12-й Самарской.
Мужчина пояснил, что был пьян, когда напал на водителя, а похищенные деньги уже успел потратить. Возбуждено уголовное дело, задержанный помещён под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.