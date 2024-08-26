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В поезде под Ростовом нашли подростка, сбежавшего в Челябинск ради взрослой жизни

Школьницу из Краснодарского края, сбежавшую от родителей, нашли под Ростовом.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонском районе Ростовской области на железнодорожной станции с поезда сняли девочку-подростка, сообщили в транспортной полиции.

17-летняя школьница сбежала из дома в Краснодарском крае. Она купила билет до Санкт-Петербурга. Из северной столицы подросток собиралась отправиться в Челябинск.

Родители написали заявление в полицию. Транспортные полицейские, обнаружившие беглянку, доставили ее отдел по делам не несовершеннолетних. Там подросток призналась, что хотела начать взрослую жизнь.

В пресс-службе УТ МВД по СКФО пояснили, что девочку поместили в социально-реабилитационный центр в Белокалитвинском районе. Там девочка будет находиться до тех пор, пока за ней не приедут родители.