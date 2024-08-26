В поезде под Ростовом нашли подростка, сбежавшего в Челябинск ради взрослой жизни

В Волгодонском районе Ростовской области на железнодорожной станции с поезда сняли девочку-подростка, сообщили в транспортной полиции.
17-летняя школьница сбежала из дома в Краснодарском крае. Она купила билет до Санкт-Петербурга. Из северной столицы подросток собиралась отправиться в Челябинск.
Родители написали заявление в полицию. Транспортные полицейские, обнаружившие беглянку, доставили ее отдел по делам не несовершеннолетних. Там подросток призналась, что хотела начать взрослую жизнь.
В пресс-службе УТ МВД по СКФО пояснили, что девочку поместили в социально-реабилитационный центр в Белокалитвинском районе. Там девочка будет находиться до тех пор, пока за ней не приедут родители.