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Бил, унижал, заставлял работать по дому: многодетный отец ответит перед судом за истязание 12-летнего сына

Житель Бурятии ответит в суде за избиение и унижение 12-летнего сына.

В Бурятии перед судом предстанет мужчина, истязавший собственного 12-летнего сына. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР республики, сибиряк оставался дома с тремя детьми пока его девушка уходила на работу. Начиная с февраля 2023 года мужчина перешел черту в воспитании ребенка. За мелкие провинности он избивал, унижал, оскорблял и заставлял делать всю работу по дому своего 12-летнего сына.

— В начале апреля 2024 года сожительница свела счеты с жизнью. При проведении процессуальной проверки по данному факту следствием были выявлены факты истязания ребенка со стороны отца. Сейчас дети проживают с бабушкой, — поделились правоохранители.

Подросток был в беспомощном состоянии и находился в материальной зависимости от отца. Следователям удалось собрать достаточное количество доказательств, которые играют не в пользу обвиняемого. Теперь рассмотрением уголовного дела займется суд.

Ранее КП-Иркутск сообщал, что в Усть-Куте экс-мэру города вынесли приговор за превышение должностных полномочий, взяточничество и избиение. Бывший глава взял у подрядчика миллион и подписал акт приемки, а через год избил собственного подчиненного.