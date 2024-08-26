Бил, унижал, заставлял работать по дому: многодетный отец ответит перед судом за истязание 12-летнего сына

В Бурятии перед судом предстанет мужчина, истязавший собственного 12-летнего сына. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР республики, сибиряк оставался дома с тремя детьми пока его девушка уходила на работу. Начиная с февраля 2023 года мужчина перешел черту в воспитании ребенка. За мелкие провинности он избивал, унижал, оскорблял и заставлял делать всю работу по дому своего 12-летнего сына.