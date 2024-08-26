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Хабаровчанина лишили свободы за фиктивные фирмы и оборот платежей

32-летний хабаровчанин осужден за фиктивные юридические лица и платежные махинации.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске осудили 32-летнего местного жителя за создание фиктивного юридического лица и неправомерный оборот средств платежей, сообщает Телеграм-канал Прокуратура Хабаровского края.

Подсудимый договорился с неустановленным лицом о создании подставных организаций, выступил их учредителем и директором, зарегистрировал фирмы в налоговой и открыл счета в банках.

Полученные банковские карты он передал неизвестному за вознаграждение. Ранее неоднократно судимый, он полностью признал вину и способствовал расследованию.

Суд приговорил его к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 110 тысяч рублей.