Хабаровчанина лишили свободы за фиктивные фирмы и оборот платежей

В Хабаровске осудили 32-летнего местного жителя за создание фиктивного юридического лица и неправомерный оборот средств платежей, сообщает Телеграм-канал Прокуратура Хабаровского края.
Подсудимый договорился с неустановленным лицом о создании подставных организаций, выступил их учредителем и директором, зарегистрировал фирмы в налоговой и открыл счета в банках.
Полученные банковские карты он передал неизвестному за вознаграждение. Ранее неоднократно судимый, он полностью признал вину и способствовал расследованию.
Суд приговорил его к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 110 тысяч рублей.