В Перми мужчина выжил после падения с шестого этажа дома

На опубликованных кадрах заметно пешеходов, которые идут по тротуару возле многоэтажного дома. В один момент на газон рядом с тротуаром падает мужчина. К пострадавшему пермяку подходит девушка, которая выгуливала собаку в нескольких метрах от места происшествия.