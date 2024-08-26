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В Перми мужчина выжил после падения с шестого этажа дома

Видео с инцидентом появилось в соцсетях.

Источник: Аргументы и факты

Мужчина в Перми смог выжить после падения с шестого этажа дома, сообщили сайту perm.aif.ru в СУ СКР региона.

Утром 25 августа в пермских соцсетях было опубликовано видео с происшествием, которое случилось в микрорайоне Крохалева в Перми. На кадрах с уличной камеры наблюдения был показан момент падения мужчины с высоты. Согласно данным, которые зафиксированы на камере, инцидент произошёл утром 24 августа.

«Человек упал с 6 этажа, Крохалевка», — сообщается в публикации.

На опубликованных кадрах заметно пешеходов, которые идут по тротуару возле многоэтажного дома. В один момент на газон рядом с тротуаром падает мужчина. К пострадавшему пермяку подходит девушка, которая выгуливала собаку в нескольких метрах от места происшествия.

Сайт perm.aif.ru запросил информацию об инциденте в СУ СКР по Пермскому краю. В ведомстве сообщили, что пострадавший выжил.

«Мужчина жив. В СУ СК России по Пермскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали perm.aif.ru в СУ СКР региона.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о происшествии с выпавшим из окна мужчиной, которое произошло в Перми 5 августа. В полиции сообщили, что мужчина был найден погибшим в ЖК «Арсенал».

несчастный случай