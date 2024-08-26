В Казани женщину арестовали за поджог здания военной прокуратуры

При избрании меры пресечения суд принял во внимание характер преступления, а также информацию о личности подозреваемой. Кроме того, были учтены аргументы следователя о том, что, находясь на свободе, она может скрыться от органов предварительного следствия и суда, оказать давление на участников процесса или препятствовать расследованию.