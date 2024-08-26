«ЛЕТОВ. ОМСК»: в Омске пройдет масштабный фестиваль творчества Егора Летова

В Омске с 7 по 11 сентября пройдет крупный фестиваль творчества легендарного музыканта Егора Летова «ЛЕТОВ. ОМСК». В эти дни омичей и гостей города ждут музыкальные выступления, выставки и экскурсии по знаковым местам города. В числе гостей фестиваля — Сергей Летов, Олег Судаков (Манагер) и Алексей Коблов.
В фестивале принимают участие 80 артистов, музыкантов и культурологов. Мероприятия пройдут на пяти площадках, где будут проходить экскурсии, лекции, выставки, творческие встречи и концерты. За пять дней фестиваля омичи смогут посетить три концерта.
Программу фестиваля 7 сентября открывает автобусная экскурсия «Егор Летов: следы на снегу» (16+) с Кириллом Жданко. Начало в 12:00 и 15:00. Старт экскурсии от гостиницы «Маяк».
На следующий день омичи смогут посетить автобусную экскурсию «Всегда живой» (16+) с Еленой Завьяловой. Старт экскурсии от Омского музея просвещения в 12:00 и 15:00.
7 и 8 сентября для омичей подготовили пешеходную экскурсию «По Летовским местам» (16+) с Русланом С. и Антоном З. Старт от входа в Старо-Восточное кладбище в 12:00.
В этот же день пройдет второе мероприятие «От Джона Леннона и Сида Баррета до Егора Летова: как метафизические учителя повлияли на патриарха русского панк-рока» (16+). Лекция Кирилла Жданко пройдет в 16:00 в Омском музее просвещения.
10 сентября в 11:00 состоится возложение цветов на могилу Егора Летова (16+). Омичей будут ждать у входа на Старо-Восточное кладбище.
В этот же день в 16:00 пройдет открытие выставки и вечер воспоминаний с участием гостей фестиваля «Летов — омич и точка!» (12+). Мероприятие состоится в Омском литературном музее имени Достоевского.
Также в этот день запланирован акустический вечер с участием омских музыкантов и Сергея Летова «Егор Летов. Хорошо» (16+). Начало в 17:00 в Омском музее просвещения.
В 19:00 в Концерт-холле состоится большой концерт с участием омских музыкантов и Олега Судакова (Манагер) (18+).
11 сентября в 19:00 в Омском Доме актера пройдет сольный концерт Сергея Летова (12+).
Завершающим событием станет открытие памятной доски (0+) на улице Петра Осминина, 5.
В фестивале примут участие такие музыканты, как Сергей Летов, Олег Судаков (Манагер), Доктор Странная Любовь, СтеллАС, ТЕРМОС revivle, ОМичи, DАйвЕрЫ, #ВПетле, Первое Правило.
На акустическом вечере для омичей исполнят Сергей Летов, «Проект П», Михаил Колесник, Александр Макаренко, Платон Каратайкин, Юрий Алтухов, Андрей Чурсин, Егор Корнеев и Еркен.