«ЛЕТОВ. ОМСК»: в Омске пройдет масштабный фестиваль творчества Егора Летова

В Омске с 7 по 11 сентября пройдет крупный фестиваль творчества легендарного музыканта Егора Летова «ЛЕТОВ. ОМСК». В эти дни омичей и гостей города ждут музыкальные выступления, выставки и экскурсии по знаковым местам города. В числе гостей фестиваля — Сергей Летов, Олег Судаков (Манагер) и Алексей Коблов.