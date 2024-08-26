На Кубани будут судить экс-главу краснодарского ГУМЧС

Позднее Басманный суд столицы смягчил меру пресечения Волынкину до домашнего ареста. На этом в суде настаивали как адвокат, так и прокурор. Представитель надзорного ведомства заявил, что Волынкин признал вину и имеет тяжелые хронические заболевания, а «квалификация его действий явно завышена». Тогда же стало известно, что весь ущерб по делу был возмещен.