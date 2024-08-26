В Иркутской областной детской больнице капитально отремонтируют один из корпусов

В одном из корпусов Иркутской областной детской клинической больницы начали капитальный ремонт. Корпус является памятником истории и культуры, внесен в реестр объектов культурного наследия народов России. С 2009 года его признали аварийным и закрыли. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
На разработку проектно-сметных документов для ремонта внутренних помещений и инженерных сетей из областного бюджета выдели более 5,8 миллиона рублей. А на ремонт крыши и фасадов здания семь миллионов рублей. На здании планируют сделать подсветку.
— Корпус больницы, расположенный по адресу бульвар Гагарина 4 «Е», входит в состав объектов культурного наследия регионального значения в комплексе построек Кузнецовских больниц. Сейчас в нём проводят капитальный ремонт фасада и кровли, — сказала заместитель руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Мария Назарова.
Внешние работы планируют завершить к середине октября 2024 года, а после подрядчики перейдут к внутренним помещениям. Закончат все к середине 2026 года. На данный момент на объекте зачищают фасад, наносят шпаклевку, штукатурку, грунтовку и краску.
Напомним, здание построили в 1910 году. В первое время оно было двухэтажным, а в СССР приняли решение надстроить третий этаж. Как только ремонт закончится, там организуют пансионат для бесплатного пребывания тяжелобольных детей и их родителей.