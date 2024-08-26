Стихийная свалка полыхает на Северном в Ростове-на-Дону

На Северном в Ростове-на-Дону остановили распространение пламени от полыхающей стихийной свалки, но полной ликвидации огня пока не объявляли. Об этом стало известно утром 26 августа.
— Возгорание несанкционированной заброшенной свалки произошло на 3-м Поклонном, 1. В 10:30 пламя было локализовано на площади в 1200 кв. метров, — прокомментировали в МЧС.
Напомним, сегодня же в донской столице на 200 кв. метрах сгорели баня и беседка. Предварительная причина случившегося — перекал печи.
Кроме того, еще один пожар произошел ночью в Шахтах. Там на свалке ТБО огнем оказалось охвачено 1100 кв. метров.