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Стихийная свалка полыхает на Северном в Ростове-на-Дону

В Ростове выгорело 1200 кв. метров стихийной свалки, тушение еще ведется.
Источник: Комсомольская правда

На Северном в Ростове-на-Дону остановили распространение пламени от полыхающей стихийной свалки, но полной ликвидации огня пока не объявляли. Об этом стало известно утром 26 августа.

— Возгорание несанкционированной заброшенной свалки произошло на 3-м Поклонном, 1. В 10:30 пламя было локализовано на площади в 1200 кв. метров, — прокомментировали в МЧС.

Напомним, сегодня же в донской столице на 200 кв. метрах сгорели баня и беседка. Предварительная причина случившегося — перекал печи.

Кроме того, еще один пожар произошел ночью в Шахтах. Там на свалке ТБО огнем оказалось охвачено 1100 кв. метров.