Женщина с 4-летним ребенком попала под колеса ВАЗ-2112 в Самаре

В воскресенье, 25 августа, в Кировском районе Самары произошло серьезное ДТП. На улице Олимпийской 26-летняя женщина за рулем автомобиля ВАЗ-2112 сбила 37-летнюю женщину и ее 4-летнего ребенка. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.