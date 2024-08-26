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Женщина с 4-летним ребенком попала под колеса ВАЗ-2112 в Самаре

Легковушка сбила жительницу Самары с ребенком на улице Олимпийской 25 августа.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 25 августа, в Кировском районе Самары произошло серьезное ДТП. На улице Олимпийской 26-летняя женщина за рулем автомобиля ВАЗ-2112 сбила 37-летнюю женщину и ее 4-летнего ребенка. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников полиции, все произошло примерно в 16:05. Автомобилистка двигалась со стороны улицы Алма-Атинской в направлении улицы Елизарова. В районе дома № 45А женщина на вазовской легковушке сбила двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по зебре.

На месте происшествия работала бригада скорой помощи. После наезда пострадавших доставили в больницу. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства аварии, проводится проверка.