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На Кубани поезд сбил насмерть 17-летнюю девушку

17-летняя девушка вышла на ж/д пути и попала под поезд на Кубани.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани поезд сбил насмерть 17-летнюю девушку. Трагедия произошла на железнодорожном перегоне Гречишкино — Ладожская 25 августа.

Известно, что девушка вышла на пути со стороны лесополосы. В этот момент приближался пассажирский поезд «Минеральные Воды — Краснодар-1».

Состав подавал звуковые сигналы. При этом девушка ничего не слышала и не уходила с путей. Водитель применил экстренное торможение.

Но избежать наезда на пешехода не удалось. 17-летняя девушка из Краснодара скончалась. В настоящее время проводится проверка.

«Сотрудниками Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.