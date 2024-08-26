На Кубани поезд сбил насмерть 17-летнюю девушку. Трагедия произошла на железнодорожном перегоне Гречишкино — Ладожская 25 августа.
Известно, что девушка вышла на пути со стороны лесополосы. В этот момент приближался пассажирский поезд «Минеральные Воды — Краснодар-1».
Состав подавал звуковые сигналы. При этом девушка ничего не слышала и не уходила с путей. Водитель применил экстренное торможение.
Но избежать наезда на пешехода не удалось. 17-летняя девушка из Краснодара скончалась. В настоящее время проводится проверка.
«Сотрудниками Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.