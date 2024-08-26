Омича задержали за шпионаж для украинских спецслужб

В Омске задержали мужчину, который подозревается в шпионаже для украинских спецслужб. Предварительно установлено, что омич передавал Киеву данные об одном из оборонных предприятий Омской области.
По информации ФСБ, мужчина собирал и передавал украинским спецслужбам данные, фото и видео деятельности одного из оборонных предприятий Омской области.
На основании полученных материалов на омича завели уголовное дело по ст. 175 УК РФ («государственная измена»).
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступной деятельности фигуранта дела, а также выявляют его преступные связи.