Доставали спасатели: в Самаре мужчина упал в разрытую коммунальщиками яму

В воскресенье, 25 августа, на пересечении улиц Мичурина и Ерошевского в Самаре произошло ЧП. Там пожилой мужчина упал в яму, которую раскопали коммунальщики для ремонтных работ на водоводе. Не обошлось без травм. Вызволять пострадавшего из западни пришлось спасателям. «КП-Самара» узнала подробности происшествия.
Могло стать плохо
Информация о ЧП накануне появилась в соцсетях. Очевидцы сообщили, что мужчина упал в раскопанную яму и получил серьезные травмы. На место вызывали экстренные службы. Спасатели спустились в котлован, погрузили пострадавшего на носилки и с помощью лестницы подняли его на поверхность, после чего передали медикам.
При этом, судя по кадрам, вокруг ямы стояли ограждения. Как мужчина мог не заметить их и упасть в яму, пока непонятно. Очевидцы предполагают, что пожилому мужчине стало плохо, и он облокотился на ограждение. Возможно, конструкция не выдержала вес взрослого мужчины, и они вместе упали вниз.
Ограждения были
Ситуацию прокомментировали в «РКС-Самара». По данным компании, на этом месте работала ремонтная бригада, которая впоследствии установила ограждения вокруг ямы. Засыпка котлована планировалась на
— Установлены ограждения правильно. Было довольно много места, не заметить их было невозможно. После того, как бригада закончила работу, она прислала фотоотчет. Это просто несчастный случай. Очень сочувствуем пострадавшему и всей его семье, если нужна будет помощь в расследовании, то мы всячески ее окажем, — сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ресурсоснабжающей компании.
Медики оказали пострадавшему всю необходимую помощь. В каком состоянии он сейчас находится, пока неизвестно.