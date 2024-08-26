Доставали спасатели: в Самаре мужчина упал в разрытую коммунальщиками яму

— Установлены ограждения правильно. Было довольно много места, не заметить их было невозможно. После того, как бригада закончила работу, она прислала фотоотчет. Это просто несчастный случай. Очень сочувствуем пострадавшему и всей его семье, если нужна будет помощь в расследовании, то мы всячески ее окажем, — сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ресурсоснабжающей компании.