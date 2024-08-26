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С горы над Манской петлей эвакуировали потерявшего сознание туриста

Мужчине стало плохо после подъема на смотровую площадку с видом на Манскую петлю.

Источник: Соцсети

26 августа спасатели эвакуировали с горы над Манской петлей потерявшего сознание 53-летнего туриста. Он поднялся на смотровую площадку и вскоре упал в обморок. Скорее всего, сказались возраст, состояние здоровья, жара и усталость.

Сестра пожилого любителя активного отдыха была в походе рядом с ним. Она без промедления позвонила в экстренные службы. Прибывшие на место происшествия специалисты Дивногорского поисково-спасательного отряда организовали эвакуацию мужчины вниз по лестнице и тропе на носилках. Им помогали неравнодушные очевидцы случившегося.

После удачного спуска человека без чувств доставили к месту, где его ожидали медики. Врачи оказали ему первую помощь и взяли под наблюдение.