С горы над Манской петлей эвакуировали потерявшего сознание туриста

Сестра пожилого любителя активного отдыха была в походе рядом с ним. Она без промедления позвонила в экстренные службы. Прибывшие на место происшествия специалисты Дивногорского поисково-спасательного отряда организовали эвакуацию мужчины вниз по лестнице и тропе на носилках. Им помогали неравнодушные очевидцы случившегося.