С горы над Манской петлей эвакуировали потерявшего сознание туриста

26 августа спасатели эвакуировали с горы над Манской петлей потерявшего сознание 53-летнего туриста. Он поднялся на смотровую площадку и вскоре упал в обморок. Скорее всего, сказались возраст, состояние здоровья, жара и усталость.
Сестра пожилого любителя активного отдыха была в походе рядом с ним. Она без промедления позвонила в экстренные службы. Прибывшие на место происшествия специалисты Дивногорского поисково-спасательного отряда организовали эвакуацию мужчины вниз по лестнице и тропе на носилках. Им помогали неравнодушные очевидцы случившегося.
После удачного спуска человека без чувств доставили к месту, где его ожидали медики. Врачи оказали ему первую помощь и взяли под наблюдение.