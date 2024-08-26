Минобороны сообщило о массированном ударе по Украине

Российские военные нанесли массированный удар по энергетическим объектам на Украине. Об этом сообщило Минобороны России.
В ведомстве указали, что эти объекты обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины. Удар был нанесен высокоточным оружием, отчиталось Минобороны.
«Все назначенные цели поражены», — заявили в ведомстве.
В ночь на 26 августа несколько российских регионов были атакованы украинскими беспилотниками. По данным Минобороны, девять из них сбили над Саратовской областью, где дроны попали по жилым домам в Саратове и Энгельсе, четыре человека пострадали.
Утром воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове, Луцке, Кривом Роге, Запорожье, Кременчуге, Кропивицком, Виннице, Днепре, Хмельницком, Ивано-Франковской области, Львове. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, повреждения получили объекты инфраструктуры в 15 регионах, целью атаки была энергетическая инфраструктура.
«Укрэнерго» применило экстренные отключения электроэнергии для стабилизации системы. В связи с этим возникли проблемы с движением поездов и водоснабжением.