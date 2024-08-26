Жительница Самары потеряла 2 млн рублей, решив купить школьную форму сыну

Через несколько минут ей позвонил незнакомец, преставившийся сотрудников банка, и сообщил, что ее данными из заявки, оставленной на сайте магазина, воспользовались мошенники для оформления на ее имя кредита. Она может предотвратить совершаемые ими операции, если скажет код, который придет ей в смс, добавил «сотрудник банка».