Жительница Самары потеряла 2 млн рублей, решив купить школьную форму сыну

Жительница Кировского района решила купить сыну-первокласснику школьную форму и канцелярские принадлежности. Найдя подходящие вещи в Сети, 26-летняя домохозяйка заполнила заявку для связи с менеджером одного из сайтов.
Через несколько минут ей позвонил незнакомец, преставившийся сотрудников банка, и сообщил, что ее данными из заявки, оставленной на сайте магазина, воспользовались мошенники для оформления на ее имя кредита. Она может предотвратить совершаемые ими операции, если скажет код, который придет ей в смс, добавил «сотрудник банка».
Девушка получила смс, продиктовала собеседнику код — и звонок прервался. После этого с ее счета исчезло более 2 млн рублей, отложенных на ипотечный взнос.
По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили 26 августа 2024 года в ГУ МВД по Самарской области.