Как погиб нижегородский баскетбольный тренер Петр Великанов?

В выходные пришла печальная новость: погиб тренер сборной ННГУ имени Лобачевского по баскетболу Петр Великанов. Его поиски велись почти двое суток.
Известно, что рано утром 23 августа Петр Великанов отправился на рыбалку на реку Керженец и перестал выходить на связь. Обеспокоенные родственники поздно вечером обратились за помощью в поиске 46-летнего мужчины. Как сообщили nn.aif.ru в поисковом отряде «Лиза Алерт» в Нижегородской области, поиски велись в поселке Пионерский Борского округа, осложнялись тем, что все это происходило рядом с водой. Как сообщила супруга пропавшего Екатерина в соцсети, поиски велись круглосуточно. Днем 25 августа стало известно, что нижегородец найден погибшим.
Петр Великанов получил педагогическое образование по специальности «физическая культура и спорт», психолог для работы с детьми с отклонениями. Был старшим преподавателем факультета физической культуры и спорта ННГУ, тренером сборной ННГУ по баскетболу. Его педагогический стаж начитывает практически 24 года.
Увлекался рыбалкой, радовался, когда недавно удалось выбраться в лес за и набрать грибов. У Петра Великанова остались жена и трое детей: старшей 20 лет, средней 12 лет, младший в этом году идет в первый класс.
«Семья потеряла прекрасного мужа и отца, друзья потеряли замечательного друга, а команда — хорошего наставника и тренера!» — написали представители сборной по баскетболу «Волжские соколицы».
«Петр Владимирович был талантливым тренером, человеком, готовым всегда прийти на помощь. Он любил свою работу и отдавался ей без остатка. Это невосполнимая утрата для всех, кто знал его и любил», — добавляют в студенческом баскетбольном клубе ННГУ «Волжские Соколы».