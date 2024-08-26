Как погиб нижегородский баскетбольный тренер Петр Великанов?

Известно, что рано утром 23 августа Петр Великанов отправился на рыбалку на реку Керженец и перестал выходить на связь. Обеспокоенные родственники поздно вечером обратились за помощью в поиске 46-летнего мужчины. Как сообщили nn.aif.ru в поисковом отряде «Лиза Алерт» в Нижегородской области, поиски велись в поселке Пионерский Борского округа, осложнялись тем, что все это происходило рядом с водой. Как сообщила супруга пропавшего Екатерина в соцсети, поиски велись круглосуточно. Днем 25 августа стало известно, что нижегородец найден погибшим.