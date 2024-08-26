На трассе в Ростовской области из-за трех ДТП образовались дорожные заторы

Утром 26 августа на трассе между Батайском и Ростовом-на-Дону образовались заторы из-за нескольких ДТП. Это подтвердили водители. По словам очевидцев, некоторые из них пытались объехать проблемный маршрут, но все равно задержались в пути.
Как стало известно, два столкновения ТС произошло на Западном шоссе и еще одно — на Восточном.
Третья авария, вблизи Тачанки, была с участием самосвала и легковушки. В этом случае, по данным Госавтоинспекции, пострадавших не было. Добавим, к полудню заторов на трассе уже нет, проезд свободный.