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На трассе в Ростовской области из-за трех ДТП образовались дорожные заторы

Очевидцы рассказали об утренних пробках из-за ДТП между Батайском и Ростовом-на-Дону.
Источник: Комсомольская правда

Утром 26 августа на трассе между Батайском и Ростовом-на-Дону образовались заторы из-за нескольких ДТП. Это подтвердили водители. По словам очевидцев, некоторые из них пытались объехать проблемный маршрут, но все равно задержались в пути.

Как стало известно, два столкновения ТС произошло на Западном шоссе и еще одно — на Восточном.

Третья авария, вблизи Тачанки, была с участием самосвала и легковушки. В этом случае, по данным Госавтоинспекции, пострадавших не было. Добавим, к полудню заторов на трассе уже нет, проезд свободный.